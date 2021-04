Escandalosa acusación de Marian Farjat contra Gianinna Maradona: "Qué raro ella robando..."

Finalmente, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo comenzaron a mostrarse públicamente. En Instagram, la hija del Diez y el cantante vienen compartiendo tiernos posteos que ilustran el comienzo de noviazgo.

Aunque ellos se muestran enamorados, reciben todo tipo de comentarios. En el caso de Marian Farjat, la exparticipante de Gran Hermano 2015, aprovechó la confirmación del romance para dedicarle a Gianinna un polemico tweet.

"Qué raro Gianinna Maradonna metiéndose en relaciones ajenas o robando novios... Por qué no le preguntan a mi ex ex... Ups, ¿lo pensé o lo dije?", escribió la mediática, que estuvo varios años en pareja con su excompañero de reality Brian Lanzelotta.

El comentario de la mediática fue publicado junto a una nota de la hermana de Dalma cuyo título decía: "La dulce reacción de Gianinna Maradona al ver a Daniel Osvaldo con una remera de Diego".

"Parece que viene por aquí. O sea que Brian es el ex ex", comentó la periodista Juariu, conocida por investigar las redes de los famosos, en sus historias de Instagram junto a una imagen de Gianinna y Lanzelotta.

Lo cierto es que Clarín se comunicó con Farjat para preguntarle si su comentario hablaba del ex participante del Cantando 2020 y ella efectivamente lo confirmó. "No hay mucho para contar, Me paso con mi ex, Brian. Ella estaba medio enamorada de él pero en su momento él me eligió a mí", declaró a dicho medio.