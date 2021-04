Yanina Latorre reveló que estuvo a punto de tener un romance con Fede Bal

Yanina Latorre hizo una fuerte revelación ante la mirada perpleja de sus compañeras de panel en Los ángeles de la mañana: estuvo a punto de tener un encuentro íntimo con Fede Bal.

Todo arrancó cuando Pía Shaw le preguntó a Latorre si el actor la odiaba. Automáticamente la mujer de Diego Latorre dijo que por el contrario Bal la "ama" y remató: "Estamos calientes".

Fue entonces cuando Ángel de Brito acotó que estuvieron a punto de tener un romance y contratacó: "Casi tienen sexo, ¿qué los frenó?". Entre risas Yanina lanzó: "¡Nos salvó mi cordura!" y todas se echaron a reír. "¿Tu cordura? Es la mejor respuesta que escuché", dijo De Brito.

Entonces Latorre tuvo que dar explicaciones sobre lo ocurrido: "Perdón, perdón a todos. Pero si yo le doy un poco más…Yo no soy fiel porque soy buena. Soy fiel porque soy cómoda".

Queriendo saber más Pía Shaw preguntó hasta dónde llegó el afaire y Latorre agregó: "Alguna que otra vez hubo un chat, pero no fue hot porque eso a mí me la baja".

"¿Te invitó a la pileta calentita?", indagó Cinthia Fernández y Latorre dijo que no porque ella no es "tan fácil". "Siempre tira alguna de 'somos como un imposible', y a mi eso me da más calentura", se sinceró la rubia.