La apresurada decisión que tomó Pampita por miedo a que vuelva la cuarentena

Pampita atraviesa uno de los mejores momentos de su vida y no quiere perderse la oportunidad de compartirlo con sus amigas. Por eso, la modelo y conductora tomó la decisión de adelantar el baby shower de su esperada hija por temor a que la segunda ola de contagios de Covid-19 obligue a volver a una cuarentena más estricta en las próximas semanas.

La noticia fue confirmada por la jurado de La Academia en su propio programa, Pampita Online. Allí, en diálogo con una de sus panelistas, Paula Galloni, explicó: "No sabemos qué va a pasar con la pandemia y después, quizá, no lo vamos a poder hacer. Hay medidas nuevas y tenemos miedo de que en cualquier momento ya no puedas juntarte ni con diez personas. Así que, por las dudas, adelantamos todo a las apuradas".

A su vez, cuando Galloni comenzó a hacer un recuento de los regalos que ya había recibido, entre ellos un cochecito de manos de Vicky Xipolitakis, Pampita indicó: "Vicky dejó la vara muy alta. Pero, de verdad, no necesito nada. Es mi quinto hijo: tengo cochecito, tengo cambiador... Me guardé todo y tengo de todo. La idea es venir a compartir, estar con amigas y charlar".

Recordemos que Pampita espera a su quinta hija para el mes de julio. El anuncio de su embarazo lo realizó el día de su cumpleaños, a través de un vivo de Instagram que hizo desde México, donde se encontraba vacacionando junto a su familia.