Emotivo: el mensaje de De Brito a Fernández luego de contar que sufrió violencia de género

Cinthia Fernández tomó coraje y se animó a contar en LAM que fue víctima de violencia de género durante su relación con Matías Defederico, el padre de sus pequeñas. "El primer episodio fue en Chile, yo estuve pocos meses allá. Fue un día que volvió a las ocho de la mañana. Mis hijas estaban durmiendo en la habitación de al lado. Olga fue testigo de todo. Lo que sucedió esa noche me dio miedo. Esa noche, él llegó borracho, era un estado en el que él solía estar. Yo quería vivir algo normal, tenerlo todas las noches durmiendo al lado mío", comenzó diciendo al aire.

"Le pregunté dónde había estado y me dijo: 'No me jodás'. Se tiró en la cama, no podía estar en pie. Yo le agarré el teléfono, yo me encerré y él arrancó a las patadas contra la puerta. La abre porque no tenía traba. Yo confié en que la niñera, que había vivido violencia de género con su pareja, se encerrara con las nenas en la habitación", contó.

"Me sacó el teléfono de la mano y lo estrelló contra el piso. '¿Esto querías ver hija de p***'?, me dijo. Me agarró del cuello y me subió contra la pared. Yo ahí sentí que me iba a morir, no podía respirar", continuó. "Me soltó y caí de rodillas al piso. Me puso una rodilla en la espalda y quedé con la cabeza contra el piso. Estaba todo lleno de vidrios", agregó.

"Fui a la habitación, me tiró contra la cama. Ahí fue que se me enganchó un dedo del pie con el acolchado. No entienden el dolor que sentí. A las cuatro de la mañana me fui al hospital. Esperé a que se durmiera porque tenía miedo de que hiciera algo", detalló.

Ángel de Brito quiso demostrarle total apoyo a su angelita y le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías. "Que lo de hoy sea un antes y un después. Que no le tengas más miedo. Que no te amenace más. Que no te angustie más lo que te diga. ¡Que desde hoy seas libre y feliz! Te banco y todo este equipo también", redactó.

Al ver la publicación, ella le respondió: "Gracias en el alma. Te leí y me emocioné. Gracias a vos y este hermoso equipo que me dio lugar y me escucho. Hoy siento un alivio, un peso menos en mi espalda. Te agradezco, les agradezco porque estoy muy orgullosa de pertenecer a un gran team de laburo y fuera de la tele de contar con ustedes en mi vida con su amistad. Los quiero mucho, con todo mi corazón".