A 33 años de la muerte de Olmedo, Adriana Brodsky confesó que habla con él

Desde hace tiempo, Adriana Brodsky no se encuentra muy presente en los medios. Sin embargo, recientemente brindó una entrevista en Es por ahí, el nuevo ciclo televisivo de América TV que conduce Guillermo Andino y Soledad Fandiño. La actriz recordó a Alberto Olmedo y sorprendió con una confesión al aire.

En los '80, gracias a su participación en los programas del fallecido capocómico se posicionó como una de las mujeres argentinas del momento. Pero al quedar embarazada optó por alejarse de la exposición mediática que tenía. “Fue un milagro de Dios, pensaba que no podía tener hijos. Lo había intentado con mi primer matrimonio y no había pasado nada. Cuando conocí al Tata Yofre y quedé embarazada ni lo pensé, me fui con él y dejé todo. Era lo mejor que me podía pasar, estaba feliz. No hay nada en el mundo que pueda superar a mis hijos”, señaló.

Acto seguido, habló de sus años dorados junto al Negro. "Yo me estudiaba un choclo tremendo y ‘el negro’ improvisaba. Hay seres que nacen con ese don. Ya con solo mirar la cámara la gente se reía. No necesitaba texto, inventaba todo. Fue un gran precursor. Tenía una gran ternura y mucha calidez”, rememoró.

"Yo estaba trabajando en Carlos Paz cuando se muere el Negro. Fui la única del elenco que ese verano no fui a Mar del Plata (...) Para ese año había muchos planes, una película. Trabajábamos de lunes a lunes, 24 horas por día, en esa época”, indicó.

Posteriormente, hizo una revelación que dejó a todos atónitos en el estudio. "Yo hablo con el Negro. Sí, estoy loca”, afirmó. “Nunca puse fotos mías en mi casa. La única que tengo es una que estoy con el Negro y con Beatriz Salomón. Cuando salgo de casa les toco la nariz para que me den mucha merd en mi día”, agregó.