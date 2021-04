¿Nueva pareja mediática separada?: Ángel de Brito lanzó bomba en LAM

Confinado en su hogar, Ángel de Brito volvió hoy a la conducción de LAM en eltrece. Fiel a su estilo, tiró una bomba al aire que dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué contó? El periodista afirmó al aire que habló con El Polaco y con Barby Silenzi para saber si estaban separados y que sus versiones sobre su relación se contradecían.

"Le pregunté a él 12.44 '¿Otra vez en crisis?', a lo que él 12.45 me contestó 'Hola Ángel, nos separamos. ¿Vos cómo estás?'", comenzó su relato el conductor al aire.

Y continuó: "A ella le pregunté lo mismo a ver si caía en la trampa, y yo creo que cayó. Le digo 'Hola, ¿cómo estás? ¿Otra vez separados?' Esto 12.54. Siete horas después, 19.16 me escribió y me dice 'Ángel, recién leo que sos vos. Perdí todos los contactos. Ahora te agendo'. En el mismo minuto que me mandó todos estos mensajes me dijo 'no, no estamos separados'".

"Estamos bien", le indicó Silenzi. "Lo que más me sorprende es que son el agua y el aceite. Uno es determinante", resaltó De Brito. Finalmente, lanzó: "Están separados El Polaco y Barby Silenzi. En el día de la foto de La Academia. Se van a ver a la tarde ahí. Yo creo que Barby no quería tener esta pregunta hoy. El Polaco lo va a confirmar hoy. Agunos van a decir que es prensa, yo creo que es verdad".

No es novedad que la pareja no se encuentra en su mejor momento amoroso. En los últimos meses han tenido varios idas y vueltas. Incluso, poco tiempo atrás, la bailarina dejó la casa en la que convivían y estuvo viviendo en su departamento de soltera con su bebé.