Sin filtro: el furioso descargo de Nazarena Vélez en las redes

El pasado miércoles, Alberto Fernández comunicó las nuevas restricciones que se aplicarían en el AMBA para intentar frenar la nueva ola de contagios de covid-19 que está afectando a todo el país. El presidente informó que a partir del próximo lunes y hasta fines del mes se reducirá la circulación, las clases en los establecimientos educativos serán suspendidas, al igual que las actividades recreativas, sociales, culturales deportivas y religiosas en espacios cerrados.

Gran parte de la sociedad se mostró disconforme con estas medidas y Nazarena Vélez fue una de las que le bajó el pulgar al mandatario. La mediática utilizó sus redes sociales para expresar su indignación ante las nuevas directrices que, como artista, no le permiten salir a trabajar.

"¡Miren cómo tengo el pecho de colorado! ¡Los nervios que tengo! ¡Los nervios! Ustedes saben que yo trato de estar calmada todo el tiempo. De hecho, tengo música de fondo, pero de verdad es que estoy indignada. Estoy en completo desacuerdo con que se cierren los lugares en donde uno labura. Estoy en completo desacuerdo. Sé que este virus está, que es una m**** y que se están muriendo millones de personas, pero no creo que sea la solución dejar sin trabajo a la gente. Porque si no te morís por el virus, te vas a morir de hambre", comenzó su descargo frente a la cámara.

"No estoy de acuerdo, me parece injusto. No sé lo que hay que hacer, si no se los diría, pero ese no es mi trabajo, es el de los políticos. Tienen que saber qué hacer. La solución no es dejar de trabajar, cerrar las cosas. No tenemos más backup. Es desesperante lo que está pasando. Si tenías un poquito así (de chiquito) de reserva para vivir sin laburar, no hay más. No se pude más. No sé cuáles la soluciones. Sé que está todo colapsado y que este virus es una realidad, pero no seguir laburando no es la solución", agregó.

Además, se expresó acerca de las internas entre los políticos. "Estoy podrida de las peleas entre ellos. ¡Me chupa un huevo! ¡Cierren el ort* y traigan soluciones! No se peleen como chicos. Me parece una pelot*** eso. La gente se está muriendo de hambre. Acabo de cortar con una amiga, que estaba llorando a mares, porque vuelven a cerrar los gimnasios, porque no pueden laburar. ¡Estamos perdiendo todo!", expresó.