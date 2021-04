La teoría conspirativa de Ivo Cutzarida sobre el Covid y las vacunas

Ivo Cutzarida expresó su rechazo hacia la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. El actor no sólo cuestionó la eficacia de la vacuna sino que además manifestó sus duda en cuanto a la cantidad de fallecidos como consecuencia del virus.

En diálogo con Juan Etchegoyen, a través de Mitre Live, el artista reflexionó acerca de la enfermedad, su prevención y los efectos posteriores. En ese sentido, contó que si bien se contagió de coronavirus no sufrió mayores alteraciones en cuerpo.

"Yo no me vacuné ni pienso vacunarme por el momento. Yo tuve coronavirus, un día de fiebre y malestar. Ni siquiera perdí el olfato", comentó. Luego, detalló: "Un poco me había preparado para atravesar este tipo de cosas de una manera o de otra. De qué te alimentas, de dónde pones la alimentación. Hay que dormir bien. Mi sistema inmune reaccionó cómo lo vengo preparando de toda la vida".

Luego, advirtió que muchas de las personas que perdieron la vida tras padecer la enfermedad no mantenían cierta "cautela" que les permitiera afrontar la afección. "Vemos que los organismos que no se han cuidado la han pasado mal y fallecen", aseguró.

Además, el mediático advirtió que se tomará su tiempo para evaluar qué hará en relación a la inmunización. "Las vacunas se han hecho de una manera apresurada. El que sabe un poquito de esto sabe que la vacuna lleva un tiempo de experimentación. No se sabe bien de qué se trata el coronavirus", añadió.

Acto seguido, esbozó su teoría conspirativa: "Vos fíjate que en China los pueblos se estaban levantando y en Turquía también. De repente apareció un bicho que nos metió a todos adentro y más viniendo de países como China, de lugares donde no quieren que los pueblos se expresen", argumentó.

Finalmente, Cutzarida declaró. "¿Qué hay detrás de todo esto? Sin negar que hay un virus respiratorio que está causando mucho daño". Y concluyó: "Habría que ver cuanta gente murió en 2020 y cuánto en 2019, entonces la diferencia no es tanta. ¿Realmente se está muriendo más gente de lo normal? La verdad de esto lo vamos a saber en un par de años".