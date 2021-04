La impensada práctica paranormal que realiza Verónica Lozano

Esta mañana, Florencia Peña tuvo una invitada de lujo en su ciclo televisivo: Verónica Lozano. La conductora aceptó someterse a un cuestionario picante y habló de todo en la pantalla de Telefe. Fiel a su estilo, hizo reír a todos en el piso y a más de uno de los espectadores del otro lado de la TV.

"¿Cuál fue el tuit más desafortunado que escribiste?", le consultó Peña luego de que ella se definiera como una "loca, hiperquinética, que habla sola" y es adicta a su celular. "No fue un tuit, fue cuando hice la imitación de Wiñazki. Eso fue complicado, hubo mucho troll, mucho hater", afirmó sin dudarlo.

Acto seguido, la intérprete de Moni Argento le pidió que "contara alguna experiencia sobrenatural que los sorprendiera". Primero bromeó y aseguró que "hace crecer cosas". Luego, en un tono más serio, confesó: "Hablo con mi mamá que está muerta pero no me contesta. Tengo un diálogo con ella y con mi abuela. Hablo con los muertos, les cuento cosas y me siento bien".

Para finalizar, Analía Franchín indagó: "¿Es verdad que le hiciste pasar un cumpleaños muy feo a tu hija Antonia?". Descolocada con la pregunta, respondió: "Es verdad. Antonia estaba flasheando con un cumpleaños de Frida Kahlo y le compré una torta hermosa. Cuando sopló las velitas, me dice: ‘Guardemos la parte de arriba para el colegio, para que me lo festejen allá’. Al otro día, la llevo en un tupper, la maestra la pone en la heladera, van al recreo y cuando la van a cortar... ¡Era de telgopor!".

Sin poder disimular la risa con la anécdota, Lozano reveló la reacción que tuvieron los compañeros de su pequeña, quienes se rieron de la situación. "Los chicos decían ‘tergopol, tergopol’", recordó.