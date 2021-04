De no creer: el insólito castigo que recibió Paula Chaves

Paula Chaves y Pedro Alfonso no paran de sorprender con el material que comparten en sus redes sociales. La dupla saca más de una sonrisa con sus ocurrencias en la red y sus fanáticos los adoran. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, la modelo mandó al frente a su marido con una de las practicas que realiza y recordó cuando, en su adolescencia, su madre la castigó.

Ella es una obsesiva de la limpieza y él, no tanto. "No sé si es mi signo, que soy obsesiva del orden y de la limpieza. No dudo que él lo haga bien, pero mi TOC va más allá de todo. Soy de virgo", reconoció algún tiempo atrás cuando intentaba enseñarle a barrer a Alfonso.

Ahora, Chaves cansada del desorden que deja él, decidió escracharlo para ver si la situación cambia. "La historia de mi vida, todos los días ponerlos en su lugar", redactó junto a una imagen del caos en su hogar. En ella se puede ver el cepillo y la pasta de dientes sin la tapa sobre una mesa.

Además, escribió junto a otra fotografía en la que se ve un bollo de ropa tirado al lado del cesto: "No entiendo, posta. Necesito que digas algo Pedro Alfonso". Posteriormente la modelo compartió la respuesta que su madre le escribió por privado a la publicación. "Dejalo ahí, algún día lo va a necesitar", le dijo la mujer.

Al leer esto, Chaves recordó el insólito castigo que le dio en su adolescencia por responderle de mala manera. "Los consejos de mi madre. Que recuerdo me dejó de lavar la ropa desde los 15 a los 18 porque le contesté mal", señaló junto a un emoticón riéndose y una mano en forma de V.