Jorge Rial sepultó a Viviana Canosa tras por su mensaje antivacuna en TV

Viviana Canosa volvió a hacer de las suyas. En su último programa la conductora entrevistó a Marcelo Peretta, Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, quien sostuvo que "una vacuna te puede matar". Ante semejante mensaje antivacuna, Jorge Rial salió al cruce de su colega.

Recordemos que no es la primera vez que Canosa genera polémica, ya sea por sus dichos o por sus actos. En una oportunidad la conductora afirmó que hay hisopados alterados, cuyos fines consisten en determinar falsos positivos en los pacientes. "¿Para qué? Para meterte en tu casa", concluyó al respecto.

En otra ocasión, la comunicadora bebió dióxido de cloro en vivo, cuando comandaba el ciclo Nada personal, a través de la pantalla de El Nueve. La sustancia que está prohibida por la ANMAT.

En ese contexto, el conductor de TV Nostra, cruzó a la periodista a través de su cuenta de Twitter. Con una captura de imagen del ciclo de Canosa, en donde a través de un zócalo se puede leer la confesión del secretario sindical: "Una vacuna te puede matar". "Y la desinformación ni te cuento", concluyó Rial.

El conductor de América extendió su mensaje en sus redes sociales, donde arremetió: "No te dejes desinformar. Las vacunas no matan!!! No le hagas caso al farmacéutico loco que anda cartoneando cámara. Mientras te llega el turno de vacunarte, usa barbijo, mantene distancia, salí solo lo necesario. Cuídate y cuídanos. De esto hablamos en @tvnostraok cada noche. #tvnostra #coronavirusargentina".