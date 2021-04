Sepultaron a Pachu Peña por un homenaje a Mirtha Legrand: "Es un mamarracho"

El último desafío en Corte y Confección consistió en homenajear a tres generaciones de mujeres de la televisión argentina. En el reality de moda que se emite por El Trece, cada uno de los participantes debió inspirarse en Mirtha Legrand, Marcela Tinayre y Juana Viale.

En ese panorama, Pachu Peña tuvo que copiar un vestido que usó la diva de los almuerzos durante los ‘80, en un recordado musical junto a los Pimpinela. "Fue un desafío muy lindo y muy difícil, porque se trata ni más ni menos que de la señora Mirtha Legrand", comentó el humorista.

"Fue un poco difícil, una tela muy pesada, pero tratamos de recrear lo mejor, unos pequeños fruncidos, hombreras y el detalle de las rosas rococó rosadas", detalló el rosarino.

"Solamente tiene el brillante de la tela del modelo original, lo demás quedó en el clip", señaló Fabián Zitta, uno de los jurados, aventurando una desfavorable devolución. "El vestido corta en cintura, este corta debajo del busto, ahí ya tiene un cambio. El caderín quedó muy largo y muy alto, tiene demasiadas hombreras, el de Mirtha tenía unos frunces... no me gustó, me parece que no es una buena copia", agregó el jurado, que calificó la tarea de Pachu con un 3.

Convocado por la conductora, el coach Fabricio Aumenta ensayó una defensa de su actuación: "Es lo que se pudo hacer con las telas que no son las mismas. Si Fabián no le ve la cintura a la modelo, yo no le puedo decir dónde la tiene", argumentó bastante ofuscado. "La cintura está seis o siete centímetros arriba", se mantuvo el jurado.

El humorista tenía fe en que Benito Fernández levantara su puntaje, pero con las primeras palabras del jurado se chocó con la realidad: "Es tu peor trabajo, sin dudas". Pachu intentó justificar su mal desempeño en la dificultad de la tela, pero el juez seguía implacable. "No respetaron los cortes. Esto es un mamarracho, el ruedo adelante más largo que atrás, las hombreras súper mal puestas, todo mal. Da bajón llegar a este momento del certamen y que presenten esto", lamentó Fernández que fue más duro aún que su colega con la puntuación: le asignó un 2.

Finalmente, Verónica de la Canal, que se mantuvo en la misma línea: "El ruedo, el caderín, las hombreras, la terminación del escote, la terminación de los puños, el lazo", enumeró la jurado, que extendió su crítica hasta el estilismo: "Los anillos que le pusiste, el collar... es como si te hubieran dicho que en vez de hacer la copia, hicieras lo opuesto", sentenció.

"Es una pena porque venías re bien, no sé qué te pasó. Volvete a conectar porque tenés potencial", cerró Verónica que tiene el voto secreto, que a juzgar por sus comentarios y por el lenguaje corporal no pareciera distar mucho del que otorgaron sus colegas.