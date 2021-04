Inesperada confesión de Marley: "Podría tener un hijo con..."

Este martes, Marley estuvo como invitado en el programa Flor de equipo (Telefe) y se animó al cuestionario intragable que lanzó su amiga y colega Flor Peña.

Con su habitual estilo despreocupado, el conductor se esforzó en responder todas las preguntas para así evitar la prenda del ciclo de Peña que consiste en degustar alguno de los platos asquerosos servidos en la mesa.

En un momento de la charla, Marley confesó que le gustaría volver a ser papá. Entonces Flor le preguntó a qué famosa elegiría para que sea la madre biológica del hermanito de Mirko. Casi sin dudarlo, el invitado respondió: “Con Rocío Marengo podría ser. Ella quiere ser mamá, me tiró la onda la otra vez”.

Más allá de su confesión, el conductor aclaró que le gustaría que sea la misma madre biológica de Mirko y también que espera que el próximo bebé sea una niña. De todas formas, se sinceró: “Tengo mis momentos. Ahora me pasa que si o si todas las noches Mirko quiere dormir conmigo, todas las noches le cuento el mismo cuento. Es todo un trabajo y me lo imagino por dos y no sé cómo se hace”.

Por su parte, la panelista Nancy Pazos preguntó. “¿Mirko ya preguntó por su mamá?”. A lo que Marley respondió: “Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá, y él me miro y me dijo: ‘¿Y mamá?’. Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayando. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando”.