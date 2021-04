Víctor Hugo Morales se mostró preocupado por el avance de la pandemia: "Solo queda esconderse"

Víctor Hugo Morales realizó declaraciones a una radio uruguaya mientras continua internado, tras dar positivo de coronavirus y complicarse su cuadro de salud por una neumonía bilateral.

A través de un mensaje de voz enviado por su esposa a Radio M24 de Montevideo el periodista declaró su preocupación por la pandemia de coronavirus."Todo el año cuidándome hasta que algo falló en la última instancia y me atacó Covid-19 con neumonía", declaró en dialogo con Álvaro Pan, en un nuevo Diálogo A Dos Orillas.

El periodista de C5N y La 750 AM señaló que el Covid-19 es "un enemigo invisible al que no se puede tocar y del que solo queda esconderse hasta que te vacunen". Luego, argumentó que "en la Argentina se relajaron los controles en todos los niveles, yo mismo empecé yendo de vez en cuando al canal C5N, después un poco más me permití alguna salida y cuando quise acordar estaba metido en un baile... La vida tiene resortes inesperados de satisfacción que lo pueden hacer sobrellevarla", agregó.

Según consideró, "la Argentina está en un caos pavoroso y es muy injusto lo que le pasa porque ha hecho las cosas muy bien". Y comparó: "Cuando Uruguay ni soñaba con este asunto, la Argentina tomó medidas ejemplares".

Finalmente, para el periodista "las nuevas cepas configuran una amenaza que no se detiene, odiosamente plantada en la vereda de nuestra casa, y hacen que se pregunte cómo me voy a esconder". Luego, agregó: "Yo tengo que volver, si me recupero, a retomar actividades. Trabajaré desde mi casa. Pero igualmente tengo la sensación de que en algún momento me cruzo con el bicho, abro la puerta y capaz está ahí mirándome. Es muy duro, pero sin embargo hay que dar la pelea por vivir".