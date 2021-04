Hisopados adulterados: denuncian a Viviana Canosa de promover el "pánico social"

La Defensoría del Público denunció a Viviana Canosa por promover "el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias", tras difundir una información sobre hisopados adulterados para detectar coronavirus.

El ente gubernamental creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para canalizar quejas del público contra la radio y TV, dio cuenta a las autoridades de América TV sobre los reclamos que recibió por noticias difundidas en el programa Viviana con Vos, que se emite por la señal de cable A24, propiedad de la emisora. Además, le pidió a la empresa que solo emita "información relevante en el marco de la pandemia de Covid-19".

Según publicó el sitio La Capital, en la comunicación de detalla que el pasado 6 de abril Canosa se refirió a un presunto procedimiento de adulteración de los test para detectar contagios de coronavirus "sobre el que no puede precisar ni en qué consiste ni dónde ocurre", y señala que, desde la perspectiva de la defensoría, da un mensaje peligroso para la salud pública.

"Ayer me contaban, y lo voy a decir, ‘médicos por la verdad’, de España, que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado, ¿para qué? Para meterte en tu casa", fueron los dichos de la periodista.

Ante la situación, la defensoría concluyó que "la conductora del programa mediatiza un discurso que promueve el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias acerca del sistema de testeos o hisopados que se implementan para detectar y diagnosticar el Covid-19" .

Finalmente, el organismo advirtió que informará sobre el reclamo al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y al Ministerio de Salud de la Nación.