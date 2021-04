Diego Ramos, que perdió a su padre por Covid, increpó a Ivana Nadal

En una acalorada discusión en TV Nostra sobre las restricciones que anunció el Gobierno Nacional para hacer frente a la segunda ola de coronavirus, hicieron foco en las palabras de algunos famosos que se manifestaron en contra. Entre ellos El Dipy, reconocido opositor al gobierno nacional, y también los de la modelo Ivana Nadal, que llamó a rebelarse contra la pandemia.

En este sentido, cuando el país vive récords diarios de contagios, Rial y su equipo -Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos- reflexionaban sobre la responsabilidad de los mensajes en boca de personas capaces de formar opinión. Y el actor cruzó los dichos de la influencer, recordando el duro momento personal que le tocó pasar cuando su padre falleció por coronavirus en septiembre pasado.

"La new age no es algo nuevo, viene de los ‘60, los 70. Cuando el mensaje viene engalanado con la frase de señalador de libro o sobrecito de azúcar, podés estar de acuerdo o no. Si fuera solo de ella, todo bien", señaló el actor. "Lo que haga ella va a repercutir en vos, en mí, en mi vieja o en mi viejo si lo tuviera. Es una barbaridad", enfatizó el actor.

Luego, Ramos continuó apuntando contra el mensaje de la modelo. "No quiero llevarlo a un lado de demonizarla porque me parece una ignorante, pero ir por la calle alegremente, con un barbijo en la mano, diciendo ‘miren no te pasa nada’ porque tengo amor. Yo también tengo mucho amor, y a mi papá lo quería mucho, y se murió", señaló.

"Y toda la gente que no solo tiene amor, sino que estudió, las enfermeras que le están limpiando el traste a los que están en terapia intensiva, se deben querer matar, porque la ignorancia es atrevida", afirmó, antes de cerrar con una ironía: "Yo miro esto y no sé si enojarme o pienso que es el sketch de Fabio Alberti, ‘Boluda total’", en relación al recordado personaje del humorista que también forma parte del nuevo ciclo”.

Recordemos que en septiembre del año pasado, Ramos despidió a su padre con un sentido posteo en su cuenta de Instagram. Según relató en Intrusos, su padre tenía enfermedades cardíacas y si bien estaba aislado desde marzo -cuando comenzó a regir la cuarentena- había sido ingresado a institutos médicos en dos ocasiones y le habían colocado un marcapasos. En la última, según creen, contrajo el virus.