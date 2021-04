Cristina Pérez se ausentó de Telefe Noticias: qué pasó con su salud

Los seguidores de Telefe Noticias se sorprendieron este viernes por la ausencia de Cristina Pérez y la soledad de Rodolfo Barili en el estudio. Para llevarles tranquilidad, el periodista habló del estado de salud de su compañera y explicó por qué faltó al programa.

Luego de los títulos del noticiero, Barili comentó: "Buenas noches, país. Bienvenidos a Telefe Noticias. Le mandamos un beso enorme a Cris, que hoy nos mira desde su casa. No más que un previsto proceso odontológico. Nada que ver con Covid, pero en estas épocas, claro, corresponde aclararlo", anunció el periodista, en una jornada en la que Argentina volvió a romper un récord de casos positivos de Covid-19.

Luego, la periodista usó la red social del pajarito para aclarar cualquier duda sobre su ausencia. "¡Hola amigos! Hoy no estoy en el noti porque fui al dentista y mi cara no está para salir en la tele", reveló Cristina en Twitter, para luego pedirles algo a sus seguidores: "Como yo no puedo acompañar a @barilirodolfo, les pido que lo acompañen ustedes en @telefenoticias".

"En un ratito les cuento el programón que se viene en @radiomitre", concluyó Pérez, que conduce Confesiones en la noche, de 22 a 23 horas.