Revelan detalles del romance secreto entre Diego Maradona y Verónica Castro

Verónica Ojeda reveló que Diego Maradona le contó que tuvo un romance con una artista internacional. "Yo le dije ’¿es verdad que estuviste con una famosa?’", recordó la madre de Dieguito Fernando durante una entrevista en Los ángeles de la mañana. "Sí, es verdad", fue la respuesta del Diez. "Y nos reímos de eso, pero yo se lo pregunté apropósito para ver si me decía la verdad, si se acordaba de esas cosas", continuó Ojeda cuyo fin era asegurarse de que Diego gozaba de buena salud y de sus recuerdos.

Cuando le pidieron que dijera el nombre de la artista, la Verónica no tuvo reparos: "Verónica Castro", respondió y enfatizó sobre el diálogo que tuvo por esos días con Diego y la relación que mantuvo con la actriz. "Me dijo que sí, que no tuvo un romance pero sí un touch and go".

Recordemos que en diciembre pasado, dos semanas después de la muerte del jugador, Verónica Castro había brindado una entrevista en Ventaneando, por la TV Azteca, en la cual dio detalles del vínculo que la unió con el ídolo a quien conoció en la década del ‘80 y de quien se declaraba admiradora.

Fue a través del periodista deportivo Fernando Schwartz en 1982, cuando el astro visitó México vistiendo la camiseta de Boca para jugar contra el Club América. Según indicó la actriz, él dijo que quería conocerla. "Cuando me llaman fue rarísimo, porque obviamente me enteré de que jugaba el América contra la gente de Argentina y yo estaba en un salón de belleza y de repente recibí la llamada, me invitaron a conocer a Maradona y yo, encantadísima", contó la mamá de Cristian Castro.

"Me alegra mucho que me haya buscado, pues era una emoción muy grande. Yo era admiradora pasional de él y era guapísimo, guapísimo. Fue un súper encuentro", agregó.

Durante la entrevista Verónica Castro aclaró en más de una ocasión que no pasó nada entre ellos. A diferencia de lo que Maradona le habría dicho a Verónica Ojeda, según ella misma contó este lunes. "A lo mejor había un gusto mutuo también. Estaba guapo, guapo -afirmó Castro- Estábamos jovencitos los dos y, bueno, yo sola y dije ‘No estaría mal...’ Pero ni siquiera se me ocurrió, y a él, menos. Nunca me invitó a salir, ni a por una copa, ni un café, ni una comida, nada. Fue de lo más respetuoso", destacó la actriz mexicana.