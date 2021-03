Luis Novaresio reveló detalles de una situación "muy desagradable" que atravesó a partir de un mail engañoso

El universo de las estafas online está cada vez más candente, y las estrategias de los ciberdelincuentes para hacerse de las contraseñas bancarias con el objetivo de robar dinero parecen cada vez más sofisticadas.

En esta oportunidad, Luis Novaresio fue víctima de un intento de hackeo en su correo electrónico. “Quisieron afanarme la cuenta de Google. Es horripilante porque no sabés qué cuerno hacer frente a esta situación. Me explicaron los expertos que está pasando un montón, que consiguen entrar a tus claves bancarias, robarte dinero o lo que se te ocurra”, comentó este martes el conductor en su programa Novaresio 910 (La Red).

Luego dio detalles del particular procedimiento. “Es una sensación extraña. Primero me llegó un e-mail de un político muy importante del país para concretar una entrevista en la radio. De ansioso, yo contesté ese mail, y se me ocurrió llamar a este personaje para preguntarle si me había enviado ese mensaje y dijo que no, en absoluto, no era su correo. Le habían creado un mail paralelo a esta persona, fue un intento para robar contraseñas porque me pedían ingresar a un link, por suerte no lo hice; ya me había pasado con la cuenta de Instagram, cometí el error e ingresé al link”, comentó.

Y concluyó: “La verdad que es un bajón porque te sentís vulnerado y no sabés qué hacer. Hay que entrar a la página de Google y seguir los pasos; no hay un ser humano que se ocupe de esta cuestión. Me pasó lo mismo con Instagram y es realmente muy desagradable. Muy desagradable”.