Jonatan Viale habló del "plan" de Cristina Fernández para "agobiar" a Marcela Losardo

Este martes, Jonatan Viale en su programa +Realidad (LN+) hizo un editorial analizando los motivos de la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia, y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como causante del "agobio" de la saliente funcionaria.

“Se derraman ríos de tinta hablando del futuro ministro de Justicia. Puede ser (Martín) Soria; (Ramiro) Gutiérrez; (Martín) Mena; no tiene ninguna importancia. La verdadera ministra de Justicia se llama Cristina Fernández de Kirchner”, lanzó filoso el conductor.

Viale consideró que el cargo “es un formalismo, una simple burocracia”, ya que el lugar lo ocupará “un delegado de la vicepresidenta de la Nación”.

Luego al referirse a la situación a la que llegó Losardo, el periodista enfatizó: "Según el Presidente, está ‘agobiada’. La pregunta es: ¿qué le generaba agobio a la todavía ministra Losardo?; ¿cuál es la situación o dificultad que le costaba superar?; la respuesta es una sola: Cristina Fernández de Kirchner”

La figura del canal LN+ aseguró que la vicepresidenta quien no paró hasta desgastar a Losardo a fondo. Y enumeró lo que el consideró un plan para sacarla, operado desde el Instituto Patria. “Le pusieron a (Martín) Mena como nº2 para controlarla; no la dejaron nombrar al jefe del Servicio Penitenciario; la acusaron en las redes sociales de tener cuentas off-shore en Miami; la criticaron por no defender la reforma judicial; la trataron de ‘tibia’ con la Corte Suprema; le endilgaron no haber conseguido la renuncia de su amiga, Highton de Nolasco; la acusaron de tener un marido amigo de Angelici”, enunció el conductor.

Para rematar, agregó categórico: “Marcela Losardo está agobiada por Cristina Kirchner y por su gente. Por eso renuncia”.