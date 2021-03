Figura de Telefe abandona el canal para sumarse al programa de Jorge Rial

En las últimas horas trascendió que Diego Ramos dejaría Cortá por Lozano, el ciclo conducido por Verónica Lozano en Telefe, para sumarse a las filas de TV Nostra, el nuevo proyecto de Jorge Rial en la pantalla de América.

El actor y figura de muchos éxitos tanto en televisión como en teatro fue disputado por varios programas del prime time para contar con su presencia.

En esta ocasión, salió a luz que el nuevo integrante será Ramos. Lo anunció el periodista Pablo Montagna a través de su cuenta de Twitter: "Confirmado Diego Ramos deja #CortaPorLozano y se suma a #TVNostra”, escribió.

Recordemos que el actor había comenzado en el ciclo de Lozano, el cual se transmite por Telefe, en noviembre del pasado año. En un principio, Ramos iba a acompañar a la conductora y actriz por una semana pero luego la química de ambos hizo que el reconocido artista se quedara hasta el presente. Cabe destacar que el actor y la conductora fueron compañeros en la ficción "Lo tuyo es mío" y es por eso que, la dinámica entre ellos funciona muy bien.

Sin embargo, como era de esperarse, Vero Lozano no se quedó callada y se pronunció al respecto. "No está el señor Ramos. ¿Dónde está? Se excusó con un video me dicen por cucaracha, a ver", declaró, mostrando un clip donde el actor tan querido por el público contaba el por qué de su ausencia ese día. Finalmente, la conductora disparó: "Mucho filtro. Ya veremos qué ocurre".