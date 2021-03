El escalofriante relato de Julieta Prandi sobre el calvario que vivió con su ex

Julieta Prandi describió las terribles situaciones de violencia que sufrió de parte de su exmarido, Claudio Contardi. En una entrevista con Telenoche, la conductora detalló la cantidad de escenas en donde su agresor ponía en riesgo su vida. Además, la modelo anunció que pidió la recusación del juez de Familia que entiende en la causa, ya que hasta el momento, no obtuvo el otorgamiento de las medidas de seguridad solicitadas. "Ser una figura pública y tener un micrófono es mi seguro de vida", afirmó.

"Llegado diciembre (2018), que ya había presentado mi divorcio yo, él estaba como loco… Yo tenía que viajar a Punta del Este por un trabajo. Ese viernes me desaparece el pasaporte, billetera, documentos, me sacaron todo de mi casa. Y al día siguiente me desaparece el celular también y estaba en el freezer, no sirvió más. Eso fue un 29 ó 30 de diciembre", explicó la modelo en dialogo con Diego Leuco.

"Llegó Año Nuevo. Yo estaba incomunicada, en mi casa, sin documentos, perdí el trabajo. Estaba presa en mi casa. Y ahí es donde estaban las amenazas en donde me dice ´vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona´", detalló como ejemplo del calvario que vivía a diario.

En ese contexto, confesó hasta dónde escalaba el ejercicio de la violencia por parte de Contardi: "En discusiones, me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre, no me dejaría un sólo hueso sano", relató.

Además, reveló un episodio en el cual su ex le habría levantado la mano a su hijo menor. "…Rocco me dijo: ´Estoy enojado porque dibujé la pared y papá me pegó en la espalda´".