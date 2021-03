Verónica Ojeda confesó un estremecedor episodio que vivió con Maradona y contó qué le dijo al despedirlo

Este lunes, Verónica Ojeda hizo un móvil para Los ángeles de la mañana (eltrece) y reveló inesperados detalles de su relación con Diego Maradona.

Tras aclarar que ella siempre insistió en internar a Diego en la clínica Avril tras la operación, la ex pareja del Diez reveló un estremecedor episodio que vivió junto a él. “Lo he visto tomar alcohol y consumir marihuana, nadie me lo contó. Son cosas que yo viví. Inmediatamente agarré al nene y me fui. Lo que hice fue llamar a quienes lo estaban representando (en referencia a Matías Morla y su hermana Vanesa) y les pedí que saquen a esa gente. Fue un momento muy triste para mí, ver marihuana en la mesita de luz después de su lucha con las drogas fue fuerte y doloroso”, contó conmovida Ojeda.

Luego, apunto contundente contra el entorno integrado por Charly (el primo de Rocío Oliva) y la gente de seguridad. “Charly era el que estaba ahí y el que le daba alcohol. Ahora está prófugo. Matías me dijo que no podía hacer nada, que ya había hablado con las hermanas de Diego para contarles y que él era el abogado y no podía hacer nada”, detalló.

Sobre el día de la trágica muerte de Maradona, Ojeda expresó consternada: “Primero me llamó Jorge Rial por teléfono. Me preguntó si había hablado con Diego. Me dijo que lo llame. Llamé pero no me contestó, así que llamé a Maxi que tampoco me contestó, y luego a Vanesa (Morla). Me dijo que se descompuso, que estaba mal y que vaya para Tigre. En el camino me entero por la radio que Diego había fallecido. No entendía nada. Cuando llegué ya estaban todos. Dieguito se me puso a llorar de una manera. Fue algo terrible. Yo no lo dejé entrar a la casa porque no sabía con qué me iba a encontrar. Lo dejé en la camioneta con la psicopedagoga y entré yo. Ya estaba la policía, los médicos llegaron después. La fiscal me dijo que era mi decisión que Dieguito lo despida a su papá pero decidí que no porque no era prudente que lo vea si”.

Luego confesó que ella sí entró a despedirse. “Lo saludé. Le dije gracias por darme el hijo maravilloso que me dio y que lo quiero mucho. Ahora es el día a día con Dieguito. Me pregunta por qué los médicos no salvaron a su papá. ¿Qué le puedo decir? Es muy duro. Lo fueron apagando lentamente”, manifestó entre lágrimas.

Uno de los momentos más intensos del móvil que brindó Ojeda tuvo lugar cuando reveló: “Estuve varias veces embarazada de Diego”. Tras asegurar que siempre tuvo muchos problemas en sus embarazos, Verónica confesó: "En el último embarazo hice un ADN con Dieguito y Don Diego porque no me creían que fuera de Diego. Era una nena. Nosotros nos habíamos visto cuando él regreso de Dubai, nos habíamos reconciliado. El se había peleado con (Rocío) Oliva. Yo todavía tenía sentimientos, quería recuperar la familia, esto fue hace siete años . Hasta que me di cuenta que no quería eso para mi vida y seguí mi rumbo”.

Y completó: “Tengo muchos problemas para quedar embarazada; los pierdo. Por eso con Dieguito a los cinco meses tuve que hacer reposo absoluto y él nació prematuro. Hoy por hoy si quiero quedar embarazada tengo que hacer tratamiento”.