¿Qué pasó? Federico Bal renunció a la obra teatral 'Mentiras inteligentes'

En las últimas horas, Federico Bal comunicó en sus redes sociales una noticia que sus fanáticos no esperaban: se bajó de la obra teatral Mentiras inteligentes. En el espectáculo compartía escena con Marta González, Arnaldo André y Lula Rosenthal. El actor explicó en Instagram los motivos y contó por qué considera que renunciar es una muestra de respeto.

"Hola. Quiero contarles que después de pensarlo mucho, ya que no era una decisión fácil de tomar, he resuelto -en común acuerdo con la producción de la obra- no continuar con mi participación en Mentiras inteligentes. Los motivos tienen que ver con que actualmente, en el marco de la pandemia que nos toca transitar, se vuelve bastante complejo convivir con varios trabajos a la vez", comenzó su texto.

"En lo que va del último mes tuve que aislarme preventivamente en dos oportunidades por haber tenido contacto con dos casos positivos de compañeros de trabajo de Telefe, lo cual llevó inevitablemente a tener que alterar sobre la hora el desarrollo normal de las funciones. Si bien siempre todo se resolvió sin mayores complicaciones y sin necesidad de suspenderlas gracias al plan de reemplazos previsto por la producción, hoy siento que lo más prolijo y especialmente lo que más tranquilidad me da a mí es adelantar mi finalización en esta obra -inicialmente prevista para el 4 de abril- y dedicarme exclusivamente a mi trabajo en MasterChef", explicó.

"Agradezco a todo el equipo de Mentiras Inteligentes con quienes compartí momentos hermosos, quienes siempre tuvieron la mejor predisposición para solucionar cualquier situación que se presentaba con cariño, con afecto, contenido y acompañándonos como un gran grupo de compañeros que es lo que somos", continuó.

"Amé hacer Mentiras inteligentes y no dudo que, muy pronto, un nuevo proyecto me volverá a juntar con ellos", cerró.