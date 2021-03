Le preguntaron a Andrea Del Boca si es la coach de Cristina Fernández y su respuesta fue categórica

Este lunes, la actriz Andrea del Boca estuvo como invitada en el programa "Fantino a la tarde" que conduce Alejandro Fantino en el canal América. Allí, la artista habló de varios temas y le preguntaron por un rumor que circula desde hace algunos años, donde la señalan como la coach de la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Por la memoria de mi padre, la verdad es que nunca. Sería un honor porque, realmente, yo la admiro como política, como líder, la respeto. Lo he dicho un montón de veces, pero siguen insistiendo ¿Vos creés que la doctora necesita de alguien que la coachee? Con la cantidad de años y de experiencia que tiene. Yo creo que no. Tiene años de ser diputada, de política, es un animal. No se puede subestimar su capacidad de oratoria”, expresó categórica Andrea.

Luego agregó: “En los momentos que acompañé, tenían que ver con temas sociales, los cuales creo, defiendo. Y creo que mi rol como artista es, a través de lo mío, que es la ficción, no es enseñar pero sí acompañar”.

Sobre su aporte a través de las telenovelas que protagonizó a diferentes causas de interés, Del Boca comentó: “Desde Celeste, en el año 1991, que fue la primera telenovela que trató el tema del sida, después en Antonella se trataba el tema del cáncer de útero, en Perla Negra se trataba el tema del trasplante de médula ósea, el cáncer de mama. De alguna manera, la ficción representa la realidad, la vida cotidiana, entonces no podés estar excluido y contar una historia separado de lo que pasa porque el público se tiene que reflejar en esos personajes”.

Recordemos que actualmente se está preparando una reversión de Perla Negra que será protagonizada por Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea.