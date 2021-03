Karina Gao reveló el desgarrador mensaje que le envió a su marido antes de entrar en coma inducido

Tras librar una dura lucha contra el coronavirus, la cocinera Karina Gao, miembro de "Flor de equipo" (Telefe), habló con Flor Peña y sus compañeros de ciclo después de haber sido inducido a un coma en pleno embarazo por las complicaciones que atravesó durante su internación por Covid-19.

“Siento que, de alguna manera, fueron ustedes los que me trajeron de vuelta. Estaba a una pata de irme, pero me ayudaron entre todos”, dijo la chef emocionada desde su casa junto a su marido.

En un momento de la charla, Gao emocionó a todos al revelar el mensaje que le envió a su pareja antes de entrar en coma inducido. “Esos 15 minutos en los que me dijeron que me iban a intubar, que me iban a poner en coma, fueron los minutos en los que más miedo tuve en toda la internación porque uno sabe que cuando entra en coma, no sabés cuando salís. Además no llegué a despedirme de nadie. Entonces les hice un video chiquitito a mis hijos en el que les pedí disculpas que no los podía acompañar en su crecimiento. Y después le escribí al Franchu (su marido) y le dije ‘Vos sé feliz, si no llego a superar esto armate una nueva familia’”, detalló sobre el desgarrador momento que atravesó.

Además, Gao le escribió a sus padres y “les pidió perdón porque no los podía cuidar”. “Soy hija única y ellos están en una edad en la que los tengo que cuidar. Le pedí al Franchu que me cuide a mis papás”, escribió en ese dramático momento.

Sobre su situación actual, la cocinera afirmó: “Me siento bien, tengo mucha rehabilitación que hacer. Como estuve tanto tiempo en coma, se me debilitaron las cuerdas vocales, al igual que la fuerza. Camino un poco y me agito. Anímicamente estoy genial. Celebro la vida, porque fue muy fuerte lo que pasó. Todos los días estoy agradecida de estar acá”.