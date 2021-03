Jana Maradona confesó el inesperado mensaje que recibió el día que murió Diego

En su declaración en la causa judicial por el fallecimiento de Diego Maradona, su hija Jana hizo una impactante confesión. La periodista Pía Shaw dio a conocer las palabras de la hija del Diez este lunes en Los ángeles de la mañana (eltrece).

“El miércoles quedamos en ir con Gianinna y hablar con Agustina [Cosachov, la psiquiatra de Diego], porque estábamos a la deriva. Quedamos a las 13, y a las 12.30 llamé a Agustina y le pedí que se quedara un rato más, pero no me contestó. Pensé: ‘Qué raro todo esto’”, comentó según Shaw la joven hija del astro del fútbol. Luego, Pía agregó que Gianinna y Jana habían decidido ir a ver a su padre a pesar de que él habría solicitado no recibir visitas.

Luego de que la psiquiatra no le atendiera la llamada, Jana se tomó un Cabify y, en el camino, recibió el mensaje de una amiga que decía: “Amiga, estoy para lo que necesites”. Desconcertada, Jana comentó: “Fue un mensaje raro pero no le di importancia”. De manera inmediata, le llegó otro mensaje del padre de otra amiga, en donde le daba sus condolencias. “Dije: ‘No le voy a dar bola, en la tele siempre dicen b....’”, continuó Jana.

Hasta que a las 12.50 recibió un mensaje de Johny en el que le anunciaba que Diego había entrado en paro y que estaba siendo reanimado. “Yo le puse que estaba en camino, que no entendí nada y, sinceramente, no lo quería creer. Tardé un poco, estaba lejos y le dije al chofer: ‘Andá volando’. Di vuelta el teléfono y no quise ver nada más”, declaró Jana en el documento judicial.

Luego, la joven confesó: “A media cuadra antes de llegar, en la radio dicen: ‘Queremos comunicar que acaba de fallecer Diego Armando Maradona’. Me puse a llorar, llego, me bajo del auto, corro a la casa, el de seguridad me ve, mira para abajo y con un gesto me dice: ‘No’. Ahí fue cuando finalmente entendí qué pasó”.

Una vez dentro de la residencia, Jana detalló: “Entré, estaba Monona [la cocinera], me abrazó; estaba Claudia [Villafañe] me abrazó; estaba Maxi y le pregunté qué había pasado. Él me dijo: ‘Janita, fuimos a intentar darle medicación, no se despertaba, intentamos reanimarlo, llamaron a un médico del barrio pero tampoco pudo reanimarlo’”.

Al finalizar, Jana habló sobre el personal que cuidaba a su padre. “Agustina me dijo que llegó a las 12/12.30 para revisarlo pero que no se despertaba, que llamó a Maxi, pero tampoco pudo despertarlo. La enfermera le tomó el pulso, pero no tenía, y tampoco respiraba. Llamaron a seguridad para hacerle respiración boca a boca, le hicieron RCP entre la enfermera y Agustina pero nada. [Leopoldo] Luque llegó después, me dio sus condolencias y me dijo: ‘Hicimos lo mejor que pudimos’. Esas palabras las repitió en el velorio y también en el entierro”, confesó la joven..