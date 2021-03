Fede Bal confesó el desolador momento que transita: "Estoy bastante triste y angustiado"

Fede Bal está pasando momentos difíciles. En medio de la paulatina recuperación de Carmen Barbieri, que atravesó algunas semanas de internación bajo coma inducido por severa complicaciones en un cuadro de Covid-19, ahora se confirma su separación de Sofía Aldrey.

“Sí, decidimos separarnos pero no quiero hablar demasiado, sentimos que era lo mejor nomás. Estoy bastante triste y angustiado”, expresó Fede en diálogo con la periodista Pía Shaw para LA NACION. A su vez, durante estos días el actor se encuentra aislado por haber tenido un contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19.

Recientemente, Aldrey hizo una contundente declaración sobre la ruptura con Bal. “Ya me cansé de que él siga diciendo que estamos bien”, lanzó la maquilladora en diálogo con el usuario de Instagram @Chusmeteando1.

Recrodemos que hace un tiempo, en plena temporada veraniega de verano estalló un escándalo al darse a conocer un audio en el que Bal invitaba al popular músico El Polaco a una fiesta en su casa llena de mujeres. A partir de allí, los rumores de las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri empezaron a sonar cada vez más fuerte, y ese habría sido el detonante de la separación.

A comienzos del 2020, Aldrey acompaño a Bal de manera incondicional cuando él hizo un tratamiento contra el cáncer que le tocó atravesar. “Es una mujer increíble. Yo no hablo mucho porque estoy cuidando lo que me hace bien, pero es una mujer que me cocina, me hace reír, me acompaña”, había dicho tiempo atrás el actor sobre su ahora exnovia.

Por otro lado, Fede renunció a su participación en la obra Mentiras inteligentes. Durante estos días, mientras permanece aislado es reemplazado momentáneamente por Guido Gastaldi. Su reemplazo definitivo sería Christian Sancho.