El insólito motivo por el que Alex Caniggia le iniciará acciones legales a Google

Alex Caniggia no para de dar de qué hablar. Su participación en MasterChef Celebrity lo ha hecho estar, nuevamente, en boca de todos. Sin embargo, en esta oportunidad, no fue su desempeño en las cocinas más famosas de la pantalla chica lo que han hecho que suene su nombre, sino la repentina e insólita decisión que tomó junto a su abogado, Alejandro Cipolla.

El mediático junto al jurista tienen planeado iniciar acciones legales contra Google. ¿El motivo? Aparece en los motores de búsqueda de la compañía estadounidense como "hijo de...". La sorpresiva noticia la dio a conocer el joven en su cuenta de Instagram al compartir la publicación que el letrado hizo.

"Voy a iniciar acciones para que se modifique dicha cuestión, ya que en principio él se ganó su lugar con mucho trabajo, para que sea catalogado", señaló en diálogo con DiarioShow el abogado. La demanda, se llevará también a cabo ya que la plataforma ignoró el vínculo con Mariana Nannis, su mamá.

"Surge de principio Claudio Caniggia, y no Mariana Nannis. Es un derecho constitucional la protección de datos, y en caso que no quiera que se muestre, entiendo que Google debe hacer lugar a nuestro pedido", contó Cipolla. "En la semana voy a comunicarme con gente de Google o sus representantes legales, para modificar dicha cuestión. Si no iniciaremos las correspondientes acciones legales", agregó.

"Yo creo que van a acceder de forma voluntaria, por eso me comunico yo como representante legal y explico la situación", aseguró. Con respecto al tiempo de demora del proceso manifestó que "espera que sea pronto" y que no considera que sea "un tema complicado" de realizar.