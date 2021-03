Araceli González contó su terrible experiencia con el covid-19: "No se lo deseo a nadie"

Días atrás, luego de hacerse el respectivo hisopado, Araceli González dio a conocer que había contraído la enfermedad. En las últimas horas, reapareció en las redes y contó la terrible experiencia que transitó junto a su familia. La actriz se filmó frente a la cámara y pidió a sus seguidores que no subestimen al virus.

"Aparezco después de 12 días porque de verdad la pasé muy mal. No solo se trata de abordar nuestras vidas, sino de otras personas que compartieron con nosotros toda la cuarentena y este contagio derivó en que toda mi familia se contagiara", indicó.

Durante dos semanas tuvo dolor corporal, falta de aire, dolor de cabeza y fiebre. "Es un virus que no se lo deseo a nadie y los que lo pasaron por su cuerpo saben lo que se siente. Algunos tuvieron más suerte y otros no, como me pasó a mí", señaló. "No ataca solo como virus, sino también psicológicamente, y esto es algo que te destruye porque todos los días te levantás pensando qué va a pasar hoy", agregó.

"Estamos con un panorama bastante complicado por mi tío, que nos dan el parte diario; y también mi sobrino Vito, que es chiquito, está internado con fiebre hace siete días", contó preocupada acerca de su familiar que está internado en la Clínica Olivos en coma inducido porque su cuadro de coronavirus se complicó.

"No subestimemos más este virus, ni siquiera con los más chicos, porque les afecta y sobre todo a nivel gastrointestinal", pidió a sus seguidores. "Este virus necesita un ataque profundo, y ser vacunados todos para que podamos vacunarnos; primero nuestros abuelos y nosotros, los de más 50 años a esperar hasta cuando nos toque", remarcó.

"Fue lo más espantoso que me pasó en la vida y eso que yo vengo de una experiencia terrible del año pasado cuando tuve dos bacterias en sangre. Lo importante es no sentirte sola, porque ya de por sí el virus te genera mucha soledad y desolación; me llené de muchos miedos, que yo no tenía, y por eso agradezco hoy poder ver el día tal cual es", cerró.