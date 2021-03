Mónica Farro volvió a realizar lapidarios comentarios contra Sol Pérez: "Es una..."

Mónica Farro sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento mediático que protagoniza junto a Sol Pérez desde hace un año. Fue durante la temporada de verano de 2020, cuando ambas compartían temporada teatral en la obra "Veinte Millones" con Carmen Barbieri, que se generó aquel bochornoso episodio: roces, burlas, insultos y hasta tironeos de los pelos.

Todo ocurrió en un par de minutos y terminó con un problema legal. Según habían revelado por entonces, Farro quería llevar a Sol Pérez a la justicia y, si bien la influencer siempre expresó que eso nunca pasó, al parecer existió una negociación previa. "Negociamos antes de llegar a juicio. Arreglamos que me pague un monto de dinero y yo sigo cobrando. Es una mitómana", reveló la vedette en Tardes de Primera.

La confesión llamó la atención y consultada por los detalles, debido a que Sol desmiente lo sucedido, Mónica agregó: "Se ve que la persona que arregló con mi abogado no le informó. Yo siempre dije que era una mitómana por todas las mentiras que dijo siempre en cuanto a este problema. Y sigue siéndolo. Si me quiere hacer juicio por decir que es mitómana, que me lo haga, pero hay gente que miente y no se sabe por qué, si están todas las pruebas".

"Yo logré lo que quería. Me sirvió el acuerdo y cuando terminen de pagar este mes se termina el tema. A otra cosa mariposa. Ya fue. No me importa si lo reconoce o no, es lo que menos me importa. Es una persona que no existe más en mi vida", concluyó sin más.