Barby Silenzi enciende el fin de semana con una foto luciendo una diminuta bikini

En estos días, Barby Silenzi fue noticia por su reconciliación con El Polaco y por confesar que con su pareja practican el poliamor, aunque la bailarina se encargó de aclarar cuáles son las reglas.

Y ahora, en el comienzo del fin de semana, la bailarina encendió con una postal en su cuenta de Instagram en la que posa de espalda luciendo una bikini con mirada sensual. En cuestión de horas, la publicación superó los 115 mil likes y cientos de comentarios elogiosos.

Días atrás, Silenzi llamó la atención al brindar una entrevista en "Intrusos" donde reveló que con el artista tropical les gustaría sumar a Flor Peña en una situación íntima. Lejos de cohibirse, la conductora de "Flor de equipo" aseguró que aceptaría con gusto la propuesta: "¡Me encantan! Ya les dije que sí. Es una pareja que me encanta así que sí".

Por otro lado, Silenzi ha protagonizado chocques con Valeria Aquino, expareja del músico y madre de Alma. Aquino revivió las acusaciones de maltrato sobre su hija de parte de la bailarina. "La realidad es que no tengo ningún problema con ella y mucho menos con la nena a quien adoro. Se habló en algún momento de un tema con una foto pero si yo no subo fotos a las redes de ella es porque su mamá no quiere y tiene todo su derecho, la respeto... aunque claramente no quiere que la muestre para que no se vea la buena onda que tenemos", se defendió Barby en el programa de América.