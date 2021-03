Julián Weich fue lapidario con MasterChef Celebrity

Julián Weich protagonizó una charla en La Once Diez/Radio de la Ciudad donde se refirió a varios aspectos del desarrollo de la actual televisión nacional.

Entre en análisis de varios formatos, el conductor disparó contra Masterchef Celebrity: "No me engancha Masterchef, me aburre. El haber producido realities me desencantó, si me mostrás como vuela David Copperfield no me sorprende porque ya sé donde están los hilitos, acá me pasa lo mismo”, comentó sobre el reality de Telefe. .

En la misma línea, Weich se mostró crítico con los formatos televisivos que unen el mundo de las redes sociales con la televisión abierta, y cuestionó las dediciones de las producciones de llamar a los influencers: "Los productores creen que si tiene seguidores, va a tener éxito, lo que se necesita es calidad en los programas", sentenció.

"Por ejemplo, con nosotros no funcionó Belu Lucius, pero en Masterchef la rompió. Eso demuestra que los seguidores de las redes sociales no necesariamente van a seguir a los personajes en la tele. Los productores creen que si tiene seguidores, va a tener éxito. Lo que importa es el formato, el programa, la calidad del programa y si ese personaje cuadra en ese marco, ahí es cuando funciona”, argumentó el conductor.

Luego, el conductor fue consultado acerca de los programas de panel donde acontecen diversos cruces entre figuras públicas, y se le preguntó específicamente sobre el encontronazo que mantuvieron al aire de Polémica en el Bar Rocío Oliva y Claudia Villafañe tras la muerte de Diego Maradona.

"Yo en un programa mío jamás llamaría a alguien para que se pelee. Cada uno es responsable del contenido que sale en su programa, no es cierto que lo que se ve es ‘lo que la gente quiere ver’, es lo que la televisión elige mostrar. Yo no me presto a esa lógica de ‘lo que la gente quiere ver’", indicó el conductor.

"Un accidente de auto dura un minuto, en la televisión dura treinta minutos porque quieren que rinda y ponen imágenes, entrevistados que no se sabe si están relacionados, y si se puede ver un cadáver saliendo de un auto, lo muestran porque quieren medir", lamentó.