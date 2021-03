Celebramos el cumpleaños de Hernán Cattaneo con un recorrido de su exitosa carrera

Como DJ, Hernán Cattaneo abraza a la tecnología y siempre trata de verle el lado positivo para su desarrollo artístico. Tiene muy claro que pudo lograr cosas que antes, con dos o tres bandejas y vinilos, no se podían hacer. Tal vez por eso reúne una significativa cantidad de fans alrededor de todo el globo, trascendiendo su país de origen.

Un 4 de marzo de 1965 Cattaneo nacía en el barrio porteño de Caballito y con los años cada vez le interesaban más las novedades sobre la música, aunque en esos tiempos "se las rebuscaba" a través de escasas fuentes.

Metro 95.1

Cabe destacar que Cattaneo no es solo un DJ, sino que también es productor argentino, dedicado principalmente al Progressive House1. En el año 2018, se puede recordar que fue el ganador del premio al mejor DJ en su género, otorgado por DJ Awards en Ibiza.

Vigencia a través de los años

Hernán es visto a través de los años y su experiencia en el rubro, como un hombre de familia que domina las fiestas electrónicas: “Soy un tipo de día que trabaja de noche”. Cumpliendo 55 años basta con solo escuchar su historia para descartar las etiquetas que tienen -por lo general- en su mayoría los DJ.

"Viven de madrugada" y "Son los que manejan la joda" son algunos de los rótulos o prejuicios que van de la mano en esta forma de vida. Sin embargo, el reconocido DJ cuenta: “Ya llevé a las nenas al colegio. Volví y ya me pongo a laburar hasta la tardecita".

Con más de 14 mil vinilos, miles de CD y una colección de premios obtenidos a lo largo de su carrera, Cattaneo llama mucho la atención y cuenta: “De chico quería tener mi espacio. Por suerte hace tres años volví a vivir a la Argentina después de 15 años y pude construir mi casa".

Desde que tiene 6 años la música forma parte de su vida. Fue con Alejandro Pont Lezica, el gran DJ de los 70 y los 80 en la Argentina, quien con su música terminó de convencerlo sobre esta profesión. “Lo vi y me volví loco”. Y así fue que dijo: "Eso es lo que quiero hacer con mi vida".

Un combo ideal: suerte, talento y buena compañía

El DJ reconoce que su vida fue maravillosa desde pequeño y que tuvo la “suerte” no solo de tener talento sino de haberse rodeado siempre de buena compañía. En una entrevista Cattaneo contó que “tener una familia, un buen grupo de amigos o buen manager, gente que te diga ‘por ahí sí’ o ‘por ahí no’ es clave”.

En 2004 logró ocupar el puesto Nº6 del Top 100 de DJ Magazine, (reconocido medio británico de música electrónica). Pero, eso no fue todo. Durante toda la primera década del nuevo milenio también fue el mejor DJ de Hispanoamérica.

El gran hito de su carrera

“Luego de un show en el que toqué como opener de Paul, se me acercó y me agradeció por lo que hice. Tres meses después, llamó a mi manager para que me fuera de gira con él y me fuera a vivir a Londres. Supuestamente lo iba a hacer por 6 meses pero terminé volviendo a la Argentina 15 años después". Así fue que empezó todo.

A medida que su carrera creció, también se sumaron sus legiones de fanáticos. Se convirtió en el hombre cuyos legendarios sets nocturnos tenían el poder hacer bailar a todos quienes lo escucharan hasta el amanecer. A ese extraordinario comienzo, le siguieron 42 años de carrera.

Sin dudas, uno de los grandes hitos de su carrera fue cuando llenó el Teatro Colón 4 veces y tuvo que hacer un show al aire libre para 40 mil personas.

Como DJ hoy, a sus 55 años, agradece que la música electrónica pudiera llegar a uno de los escenarios más emblemáticos de la Argentina, cambiar la imagen de misma y haber sido declarado “Personalidad Destacada de la Cultura”, algo que como DJ era imposible imaginar.

"En el atardecer de mi carrera me siguen pasando cosas increíbles" es lo que dijo la leyenda argentina de la música electrónica en una entrevista a MDZ cuando se presentó en Mendoza.