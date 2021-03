La gran emoción de Lío Pecoraro: recibirá un trasplante de médula

Algunos meses atrás, Lío Pecoraro compartió la noticia que dejó sin aliento a más de uno de sus fanáticos: había sido diagnosticado con leucemia. Por ese entonces, había iniciado un tratamiento oncológico lo cual hizo que se ausentara de la televisión. Sin embargo, se mantuvo muy activo en redes sociales enseñando cómo iba evolucionando.

El conductor continúa recuperándose y en las últimas horas, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que contó que le harán un trasplante de médula en la Fundación Favaloro. Reveló que su hermana Laura será quien "comparta un pedacito de su vida" con él y la feliz noticia fue festejada por sus seguidores.

"Como ustedes saben, me gusta compartir desde el día uno todo el proceso que me tocó atravesar, y que gracias a todos ustedes he podido salir adelante y estoy muy feliz por ello", señaló frente a la cámara. "Me quedaba una etapa, como lo venía diciendo, y ahora les voy a contar de qué se trata. Una cuarta consolidación que se llama intercambio medular. Voy a trasplante de médula, gracias a Dios, con mi hermana, porque somos compatibles. Es una bendición de Dios poder tener en una situación así a una persona que pueda ser donante. Por eso la importancia de ser donante de médula", expresó.

"Laura, mi hermana menor, me acompaña en este hermoso acto de amor. Estamos todos muy sensibles y emocionados. Ya tenemos los estudios realizados y va a ser en los próximos días en la Fundación Favaloro. Sentía las ganas de poder compartirlo con ustedes que me acompañan desde el día uno. Acá estamos, este va a ser mi sello definitivo para mi decretado, ganado y sanado que impuse desde el día uno", indicó.

"Los milagros existen, los médicos existen, la medicina existe, por supuesto, y la fe y el cariño de todos ustedes. Los que han donado sangre, orado y pedido, indiferentemente de la religión a la que pertenezcan. Me parece importante aferrarse a la fe en la que uno cree. Yo sabía desde el día uno que iba a sanar. Decreten las cosas y no se queden en chiquitajes. Valoren todo lo que tienen, sus amigos, la vida, sus familias, den amor, sean lindas personas. Yo estoy muy feliz de que mi hermana Laura sea la que me va a dar un poco de su vida", cerró.