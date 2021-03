Viviana Canosa reveló picantes detalles íntimos y contó por qué ningún hombre le viene bien

El paso de Viviana Canosa como invitada en Los Mammones (América TV), dejó intensos momentos en los que la conductora se expresó fiel a su estilo, sin tapujos. Más allá de la polémica que suelen despertar sus declaraciones relacionadas con actualidad y política, esta vez la periodista tuvo una charla distendida sobre algunos aspectos íntimos de su vida.

Durante el programa, hicieron un repaso por la carrera de Canosa, y ella habló sobre temas como maternidad y soltería, y también se reveló secretos íntimos.

“¿Es verdad que te gusta el lenguaje explícito en el sexo?”. A lo que Canosa respondió sin filtro: “Totalmente, pero asqueroso, reventado. No sé si lo pido, pero lo doy. Después quiero que sea recíproco. Nunca me pasó de pedir y no tener”.

Tras la sincera declaración de la periodista, el conductor fue por más e indagó sobre sus lugares favoritos para la intimidad. “En la cama vale todo lo que entre dos personas este consensuado. A mí me gustan los lugares cómodos. Ni lugares con agua, ni lugares con arena. Me gustan las camas, los sillones. No sé si es raro, pero me gusta en las escaleras”, enfatizó Canosa.

Además, la periodista se refirió a su elección de vivir en soledad en este momento. "Estoy sola y soltera. No hay un tipo que me venga bien, ninguno me vibra. Aprendí a estar sola. Me siento libre. Me gustaría enamorarme, pero hoy no sé qué clase de hombre me gusta. Hoy me erotiza mi laburo y mi casa, pero no un tipo".