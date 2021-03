No lo esperaba: el gesto sororo de Jimena Barón con Sofía Jujuy

En los últimos días, Sofía Jujuy retornó al país luego de unas soñadas vacaciones en los Estados Unidos y por este motivo se encuentra haciendo una cuarentena preventiva en su hogar. Por motivo a su próxima participación en La Academia, el nuevo formato que Marcelo Tinelli presentará en la TV, la joven brindó una entrevista en Hay que ver y habló de todo.

En un momento de la charla, hizo hincapié en Jimena Barón, quien será jurado del ciclo y fue pareja de Juan Martín del Potro antes que ella. "Nunca fui amiga de Jimena, pero tengo buena relación porque cuando me separé ella me mandó un mensaje por privado, de mujer a mujer. Se había empezado a decir en los medios que Jimena había vuelto con un ex y lo involucraron a Juan, pero nada que ver. Así que ella quiso aclararlo. ‘Es horrible cuando hablan de vos y yo estuve en tu lugar’, me dijo. Tuvo un gesto súper sororo. Y de ahí nos hicimos amigas”, señaló.

Además, contó al aire que con Del Potro guarda una muy buena relación. “No chateamos seguido, pero nos mandamos mensajes puntuales. Por ejemplo, le escribí cuando falleció su papá, o después de las operaciones a la que se sometió en el último tiempo. De corazón le deseo lo mejor y si su sueño es volver a jugar, tendrá todo mi apoyo”, indicó.

En el 2020, Sofía tuvo un amor fugaz con el polista Jerónimo Del Carril. "No llegamos a ponernos de novios. No sé por qué hay que ponerle un rótulo o un título a las relaciones, lo que nos pasó a nosotros le pasa a un montón de gente. ¿Por qué no podemos compartir cosas si nos estamos haciendo bien y la pasamos bárbaro? Obvio que algo especial Jero tenía, porque lo que hice con él no lo hago con cualquiera. El me generó eso en ese momento, siento que estuvo bueno y me permitió conocer un mundo nuevo como el del polo", destacó en una entrevista con la revista Caras.