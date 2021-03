Flavio Mendoza contó que su hijo le preguntó por su mamá: ¿qué le respondió él?

En abril de 2018, luego de una ansiada espera, Flavio Mendoza se convirtió en papá. El artista decidió tener a su hijo Dionisio a través de un vientre subrogado en los Estados Unidos. Él había intentado adoptar un pequeño pero las instancias burocráticas lo agotaron, por eso optó por recurrir a este método. "Me sentía un delincuente por todas las cosas que me preguntaban y la desconfianza con que me trataban. Yo entiendo que entregarle un chico a alguien es delicado, pero creo que tendría que ser más sencillo el trámite", señaló en una entrevista en aquél entonces.

Ahora, Mendoza estuvo como invitado en Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de eltrece y reveló que, por primera vez, su hijo le preguntó por su mamá. Todo se originó a partir de que el conductor contara que Martita Fort había estado presente en el piso y había hablado sobre la subrogación de vientre.

“¿A vos te surgen las dudas de cómo va a ser con tu hijo toda esa parte?”, le consultó el periodista a Flavio. "Él tiene ahora todo eso de ‘mamá, papá’ porque lo ve en los dibujos animados", señaló el coreógrafo y agregó: "Justamente ayer fue re loco, porque estábamos con un amigo al que yo le estaba mostrando el parto de Dionisio y él vino y dijo ‘yo quiero ver, quiero ver'".

"Yo ya se lo había mostrado, pero es chiquito y todavía se olvida. Y cuando lo vio me dijo ‘¿Y mamá?’ ¡Fue la primera vez que me preguntó eso! Y yo le respondí que mamá no era Gisele, sino que era la persona que lo había llevado en la pancita. Todavía no lo entiende… pero yo lo voy llevando desde esos lugares. Cuando me pregunta no es que me ponga tenso, le voy respondiendo”, expresó al aire.

Tiempo atrás, Mendoza contó que la mujer que llevó en su panza a su hijo no lo hacía solamente por la parte económica sino que era su manera de ayudar a otras personas que no podían tener hijos.