Carmen Barbieri reveló escabrosos detalles de sus días en terapia intensiva: "Me arranqué el respirador dos veces"

Carmen Barbieri empezó el año contagiándose de coronavirus luego de una reunión que tuvo con participantes de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Su cuadro empeoró y tuvieron que internarla por ser paciente de riesgo, ya que además de tener 65 años es asmática.

Con el correr de los días su salud se complicó y fue trasladada a terapia intensiva, donde fue inducida a un coma farmacológico. Tras bajaran la sedación, los primeros días no fueron nada gratos, y se animó a contarlo en una nota. "Sigo disfónica porque me arranqué el respirador dos veces y me lastimé las cuerdas vocales. Cuando estaba tan mal me decía ‘tengo que salir de esta por Fede, para no darle otro disgusto’. La fuerza siempre estaba, pero no sabía si iba a salir. No me imaginé que este virus casi me iba a matar", expresó en el programa Flor de equipo.

Allí también se refirió a su felicidad por haberse sumado al reality de Telefe: "No tengo nervios, pero es algo raro... No imaginé que iba a empezar, pero estoy tan alegre".

Los seguidores del certamen de cocina deberán esperar un poco más para verla en pantalla. Se estima que faltan tres semanas para su primera aparición, que seguramente será en medio de una gran ovación.

Recordemos que la exvedette abandonó la Clínica Zabala el 20 de febrero, después de haber pasado un mes internada. El encargado de dar la noticia fue su hijo, Fede Bal, que no pudo ir a verla en aquel entonces ya que fue aislado en reiteradas oportunidades. "Con una enorme felicidad, quiero contarles que mamá ya está en su casa, de alta", escribió en sus redes sociales.