Fuerte cruce, exabrupto y chicanas: Luis Novaresio se trenzó en una intensa discusión con una colega

Luis Novaresio se cruzó con la escritora y periodista María Seoane por las vicisitudes del plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país y las denuncias cruzadas entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el vacunatorio vip.

El conductor publicó un tuit criticando a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por no opinar sobre el caso de Stefanía Desirée Purita Díaz, la joven militante kirchnerista que fue vacunada con solo 18 años, sin ser personal de salud ni tener enfermedades preexistentes. “Dice Carla Vizzottti que no puede opinar del caso de la becaria Purita, vacunada vip, porque estaba en Chubut. Se ve que en la provincia no llegan los diarios, ni su equipo de prensa le informó. Capaz hoy se interioriza y opina”, custionó el conductor.

Dice @carlavizzotti Que no puede opinar del caso de la becaria Purita, vacunada vip, porque estaba en Chubut. Se ve que en la provincia no llegan los diarios ni su equipo de prensa le informaron. Capaz hoy se interioriza y opina — luis novaresio (@luisnovaresio) March 24, 2021

La directora de Contenidos Editoriales del grupo editorial Octubre, respondió: “Novaresio, el buen periodismo te agradecería que hablaras también del trato de Larreta y Quirós en CABA por la vacunación. Es un desastre. Pero…”.

Novaresio el buen periodismo te agradecería que hablaras tambien del trato de Larreta y Quiros en CABA a la vacunacion. Es un desastre. Pero... — Maria Seoane (@MariaSeoane48) March 24, 2021

Al retrucarle a su colega, Novaresio terminó cayendo en un exabrupto al señalar que en su programa de radio estaban tratando la suspensión de la vacunación en el Estadio de River, con un móvil en vivo. “De golpe hipoacúsica. Poné la radio, querida María. Ya que estamos? De lo del vacunatorio vip vos opinas...?”, arremetió el conductor en modo chicana.

De golpe hipoacúsica. Pone la radio, querida maría. Ya q estamos? De lo del vacuna torio vip vos opinas...? https://t.co/50XY0A7KO6 — luis novaresio (@luisnovaresio) March 24, 2021

Seoane venía de protagonizar un duro cruce en la noche del lunes con un usuario de Twitter. “Antes de bloquearte te digo nque gracias a Formosa nuestra barrera a la pandemia de Brasil nosotros no nos morimos”, apuntó la escritora, sin caer en que la provincia que gobierna Gildo Insfrán no limita Brasil sino con Paraguay.