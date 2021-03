Filtran conversación privada entre Luciana Salazar y Martín Redrado: "No vas a salir con alguien porque te reviento”

La disputa mediática entre Martín Redrado y Luciana Salazar suma un nuevo capítulo. Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, presentó unos audios de una charla telefónica entre la ex pareja, que desató una fuerte polémica por la forma en que traman estratégicamente cada paso de su reconciliación en relación a la prensa.

"El tema mediático tiene que ser step by step, como decís", se la escucha decir a Luli de arranque en el pasaje de conversación telefónica que data el 10 de enero, que ella misma grabó con fines legales dos días después de reunirse con él.

Fue después de que el economista le preguntara cómo iban a manejarse en relación a la prensa. "Vamos, por ejemplo… No te digo mañana, pero pasado mañana, ponele… Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir: ‘Se juntaron para aclarar la situación, porque Martín la verdad que no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto’. Si hay algo que él tiene que aclararle, se lo va a aclarar, porque hay cariño… Cariño demostrado", se la escucha decir a la blonda.

"Y después, pasito a pasito. ¿Sabés por dónde podés empezar? Más adelante empezar a seguir a mi hija en Instagram. Con eso… Viste esas son cosas que después nos sacan los medios sin hacer nada", comenta Luli en referencia a Matilda Salazar, su hija de tres años. "Sí, sí. Esa es la dirección correcta", comenta Redrado en el registro del llamado telefónico que Intrusos hizo público.

"Me gustaría que el compromiso de Ana, que nosotros le contamos lo que decidimos, para que ella sea testigo también de esto. Porque si vos mañana me cagás… me cambias toda la historia… Me quiero matar", apunta Salazar en relación a la su abogada, la doctora Ana Roselfeld, como garantía de lo que pueda ocurrir entre ellos. "No juegues conmigo con eso. Va a depender mucho de vos, Martín. La verdad que yo soy una mina “easy” en eso. Entonces, yo que te digo… Vamos de a poquito, haciendo las cosas prolijamente. Para que sea el cuentito lindo, para que lo entiendan. Lo que quiero es que… Le digamos a Ana a lo que llegamos para que ella esté al tanto".

Entonces Redrado contesta: "No. No sé. Por ahí ayude si es a redactar eso". Y Luli sigue: "Entre nosotros sabemos cómo que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos, pero para que sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros". "Obvio", asiente Redrado. Y Salazar vuelve por más. "Vos no vas a salir con alguien a comer, porque te reviento. Yo no salí", apunta. "Obvio. No va a suceder eso", contesta el ex presidente del Banco Central. "Si no, me estás jodiendo a mí. Ahora, después lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa… Y bueno, veamos cómo podemos hacer algo sin que nos vea nadie. Vos conoces más Miami", se la escucha decir Luli en el último tramo de la charla.