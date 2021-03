La Mona Jiménez, de luto: falleció su mamá a los 93 años

La Mona Jiménez se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles en la vida de cualquier hijo: falleció su mamá. Esilda Rufino tenía 93 años y murió luego de permanecer internada por cinco días en el Sanatorio Allende de Córdoba. La triste noticia fue confirmada por Natalia Jiménez, la hija del reconocido cuartetero, en su cuenta de Instagram.

"Que en paz descanses Esilda. Gracias a todos por sus mensajes afectuosos para mi papá y la familia", escribió la hija del cantante junto a un corazón luminoso. Horas más tarde compartió una serie de fotografías de su progenitor junto a su abuela.

La mujer vivía en una residencia geriátrica en la provincia de Córdoba. Por complicaciones de salud se encontraba hospitalizada y el motivo de su deceso fue una insuficiencia cardíaca. Si bien mantenía un bajo perfil, en más de una oportunidad se mostró públicamente orgullosa del éxito del cantante.

"Jamás sufrí por ser su mamá. Él es muy positivo, alegre y contagia alegría. Siempre tuve fe en que Dios lo iba a ayudar. Nació con toda la suerte del mundo y uno se acostumbra a la suerte", manifestó algunos meses atrás en una entrevista con el portal de noticias Cuarteteando.

"Es muy emocionante que lo quieran tanto, no hay persona que hable conmigo que no me diga que lo quiere y que tuve suerte de tenerlo", expresó en aquella oportunidad.