A que no sabías todo esto sobre Diego Boneta

A poco de que se estrene la segunda temporada de la serie de Netflix, Luis Miguel, que lo catapultó a la fama internacional por interpretar magistralmente al sol de México, Diego Boneta se vuelve la figurita más buscada por los medios y por el público hispanoparlante.

La primera temporada de la biopic que se lanzó en 2018 encuentra ahora su continuación con un Luis Miguel bastante diferente, a juzgar por el trailer que Netflix dio a conocer.

Con un aspecto más maduro y superado, el personaje pareciera dejar sus niñerías atrás, tomar el control de su vida y seguir adelante con las cartas que le tocaron pero ¿podrá? Él mismo compartió con entusiasmo, y desde su cuenta el Instagram, una portada que devela uno de los looks de esta segunda parte.



El 18 de abril, día del estreno de la segunda parte, se conocerán más detalles y si ese Luis Miguel sumido en el despecho que dejamos en la primera temporada logra salir de sus adicciones, continuar con su carrera, recuperar su equilibrio y conocer la parte de su historia que Luisito Rey se llevó a la tumba.

Aceptado por millones de fans de Luis Miguel, que consideraron su interpretación justa y equilibrada, Boneta posee una impresionante cantidad de público entre propios y ajenos. Sus seguidores ascienden a 3,7 millones en Instagram y otras redes donde lo siguen de cerca, festejando cada una de sus ocurrencias.

Entre ellas, hacía tiempo que había anunciado con un divertido video de TikTok que ya en mayo del 2020 y en plena cuarentena había firmado para realizar la segunda parte de la exitosa serie sobre la vida del cantante.

Con apenas 30 años y todo el éxito por delante de una carrera internacional, el actor nacido en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 1990 promete hechizar a la audiencia nuevamente con este paso en su trayectoria.



Pero entre tanto llega ese día, vamos con algunos datos curiosos del actor que ya cautivó al público mucho más allá de la figura del astro de la canción mexicana.

Una marca del destino

A veces es cierto esto del destino marcado. De que hay algunas cosas para las que uno estuvo siempre destinado. Así pareciera si se hace archivo en la carrera el pequeño Diego Boneta, que desde muy chico quería pertenecer al mundo del espectáculo y los medios.

Hijo de Lauro González y Astrid Boneta comenzó su carrera en Los Ángeles. Debutó en el reality show musical “Código Fama“ durante el 2002, cuando apenas tenía 12 años. El reto que le había tocado era interpretar con su voz “La chica del bikini azul“, de Luis Miguel. ¿Casualidad?

Semejanzas con Luis Miguel

Luego de ser un actor infantil en series de Televisa como Alegrijes y Rebujos o Misión S.O.S. Se lanzó como cantante. En 2005 y mientras protagonizaba una telenovela juvenil, Rebelde, lanzó su álbum debut con su primer sencillo “Responde“.

En 2006 lanzó una versión en portugués intentando captar el público brasilero. Su segundo álbum se llamó “Índigo“, con dos sencillos muy pegadizos: Perdido en Ti y Millón de Años. Tuvo por ellos una nominación a Mejor Solista en los premios MTV Latinoamérica.

Proyección internacional: bolos en Hollywood

Sus estudios y trabajo lo llevaron a Hollywood. Comenzó fuera de México con la serie de Disney XD Zeke & Luther y pronto lo llamaron para Pretty Little Liars.

Otras exitosas series, entre ellas la famosa 90210, lo fueron convocando y no fue hasta el 2012 que alcanzó el privilegio de ser compañero de elenco de Tom Cruise en Rok of Ages.



Es más, fue el mismo Cruise el que le enseñó a Diego a tocar la guitarra para su rol.

Su soltura en este trabajo le valió su primer protagónico en Unemployed una serie de 12 episodios de MTV.

Audicionó para Glee

Diego adora cantar. Es una de sus pasiones desde la infancia y por eso, quiso unir la actuación y el canto presentándose para actuar en la serie Glee, pero fue rechazado.

Otro músico en la familia

Al mejor estilo “Coco“, el dibujito de Disney que lleva la música en la sangre y está dispuesto a todo por vivir inmersa en ella, Diego Boneta sabe que su abuelo materno fue el único músico de la familia hasta que él llegó. Aunque no lo conoció, lleva como símbolo del amor a través de la música, una cadenita que le perteneció. Un romántico.

Locuras por amor

El actor confesó ser audaz en sus demostraciones de amor cuando contó que, enamorado de una Colombiana, viajó a estar con ella por unas horas hasta Argentina e incluso hasta Malta, en Europa.

Yerno de Luis Miguel

Joven, apuesto y exitoso no le faltaron las oportunidades para los romances apasionados. Uno de ellos, aunque no prosperó, fue con la hija mayor de Luis Miguel, Michelle Salas. Continúan las casualidades.