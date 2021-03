Florencia Peña contestó a la propuesta de "poliamor" de El Polaco y Barby Silenzi

Barby Silenzi estuvo invitada a Intrusos para dar su opinión sobre el encarnizado enfrentamiento mediático que protagoniza con Valeria Aquino, ex de El Polaco. Sin embargo, la charla derivó en que la bailarina confesara que con el cantante habían decidido "abrir la pareja" y señaló a Florencia Peña como "el permitido" en común de ambos.

"La cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado. Tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo", dijo Barbi. "Como nuestro permitido es juntos y no separados, Flor Peña es nuestro permitido. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba y es espectacular", dijo Barby.

Tras las repercusiones, Rodrigo Lussich señaló que fueron a buscar a Peña y, a continuación, mostraron un móvil que la conductora le brindó al programa de chimentos, donde la actriz se mostró dispuesta a cumplirles la fantasía a la pareja. "¡Me encantan! Ya les dije que sí. Es una pareja que me encanta así que sí", dijo Flor.

"Me encanta eso porque no creo que el amor sea de una sola manera. Sí respeto todas las maneras, pero lo descubrí de grande y me encanta. Yo la paso muy bien", contó Peña tras que Lucía Ugarte le señalara que sus declaraciones "abrieron" muchas relaciones.