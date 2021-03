Roberto Navarro sepultó a Gustavo Sylvestre y habló de "vedetismo"

Roberto Navarro manifestó su malestar con Gustavo Sylvestre al considerar que el conductor de C5N busca "la ruptura" dentro del oficialismo.

Todo comenzó cuando el Sylvestre estaba al aire en el canal de Cristóbal López. En ese mismo momento, Roberto Navarro escribió en su cuenta de Twitter: "Mirando C5N ahora me pregunto por qué fue a mi que me echaron y censuraron", expresó en referencia a su abrupta salida de la señal de noticias en 2017.

Rápidamente el tuit repercusión en la red social del pajarito y las opiniones se dividieron entre el apoyo a las palabras del ex conductor de C5N y actual director de El Destape.

En ese momento, Sylvestre abordó en su ciclo Minuto 1, un fragmento del libro de Mauricio Macri, Primer Tiempo, que trata la relación del expresidente de la Nación con los medios. Acto seguido, Sylvestre señaló que sólo C5N fue la emisora que tuvo un alineamiento con el kirchnerismo en su enfrentamiento con el Gobierno de Cambiemos.

Ayer, en su programa El Destape Radio, Navarro se explayó sobre el tema. Preocupado por una posible vuelta de Cambiemos, el periodista instó al movimiento nacional y popular a trabajar unidos, y señaló que "no debe haber egoísmos, vedetismos", y remarcó que "hay que hacer un esfuerzo en las diferencias que tenemos" por el bien del proyecto político.

"Ayer me sentí tan agraviado, tan dolido, cuando veo que se empieza a buscar otra vez la ruptura para que no avancemos, por cuestiones tan chiquititas, personales, por ego, la televisión tiene mucho ego. Es una de las cosas que me alejan, por eso yo no quiero volver más a la televisión", dijo luego de comentar que los sectores afines al Frente de Todos deben "hacer cosas" para ganar.