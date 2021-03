Fabián Doman se refirió a la abrupta salida del aire de América TV

Anoche, América TV y A24 quedaron afuera del aire durante varios minutos debido a un desperfecto técnico. Fue Fabián Doman quien se refirió en Intratables sobre lo sucedido una vez que la situación se solucionó.

En el programa se encontraba el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien horas atrás fue protagonista de un fuerte cruce con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, a quien cuestionó por haberlos dejado "solos" en el operativo para encontrar a Maia Yael Beloso, la nena que había sido secuestrada y fue rescatada tras un enorme operativo en conjunto.

Pero en medio de su descargo, a las 22:46 horas, el ciclo se quedó sin audio y sólo se veía la figura de Berni hablando. Minutos más tarde, el plano cambió y quedó apuntando en una parte del estudio.

No fue después de las 23.:11 horas que Intratables volvió al aire con Doman explicando qué había pasado. "Ahora sí estamos en vivo, estamos al aire. Hubo un desperfecto técnico. Como ustedes habrán observado, no nos escuchaban y nosotros no lo sabíamos".

"La última parte que Sergio Berni hablaba con nosotros y nosotros con él, hubo unos minutos que no salió al aire, nosotros no lo sabíamos. Por suerte ahora estamos otra vez en el aire", dijo el conductor.

"Lo que hasta ahora nosotros sabemos, lo que nos han informado, repito, que ha habido un desperfecto técnico que entiendo se ha subsanado momentáneamente. Continuamos con el reportaje a Sergio Berni. Agradecemos a muchísima gente tanto en redes sociales como en forma individual que nos han llamado a nuestros teléfonos. Estamos todos bien. Porque de repente preguntaron 'pasó algo', justo está el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero estamos todos bien", aclaró el periodista.

Recordemos que América no fue la única emisora que quedó afuera del aire este jueves a la noche por casi media hora. A24, la señal de noticias del Grupo América se quedó sin audio a la misma hora, 22:46. En ese momento Romina Manguel se encontraba en su programa dialogando con Carlos Corach, exministro del Interior del Gobierno, quien habló de Carlos Saúl Menem y el libro sobre su gobierno, Los 90.