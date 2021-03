Tamara Paganini reveló en qué gastó toda la plata de Gran Hermano

Se cumplen 20 años de la llegada a la televisión argentina de un formato que sería un éxito total. Gran Hermano debutó en la pantalla chica hace dos décadas e instaló en el país los famosos formatos de reality shows.

Su primera edición dejó personajes inolvidables como Natalia Fava, Eleonora González, Santiago Almeyda, Gastón Trezeguet y el primer ganador de la casa, Marcelo Corazza. Entre los finalistas también llegó Tamara Paganini, una de las favoritas de la audiencia.

Luego de su paso por el exitoso programa, la joven decidió alejarse de los medios, ya que su objetivo como participante no era convertirse en famosa, sino ganar el poso de la final. El ganador de entonces se llevó 121.200 pesos.

Este miércoles, Tamara visitó el piso de "Hay que ver" y recordó que ni siquiera se había anotado al casting, sino que fue a acompañar a su novio y quedó seleccionada como participante. Además contó que no disfrutó de la repercusión que tuvo su participación en el programa.

"Hubiera sido lindo si yo hubiera entrado a buscar fama. Yo no me anoté para entrar, pero mi plan era que si tenía una mínima chance de ganar pensé en comprarle la casa a mis viejos", reveló sobre sus expectativas. Pese a no convertirse en la gran ganadora del reality, se llevó 39 mil pesos de premio en pleno 2001, cuando un peso equivalía a un dólar.

Al respecto contó qué fue lo que hizo con el dinero: "Yo gané 39 mil pesos, y era uno a uno. Para comprarle una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que inviertan". En ese año se vivió en la Argentina una gran crisis económica donde muchos perdieron sus ahorros, y fue lo que sufrió Tamara y su familia.

"Mis papás invirtieron en el 2001 así que imaginate cómo les fue... la plata de ' Gran Hermano' desapareció", lamentó.