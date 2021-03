Pía Shaw reveló el insólito motivo por el cual terminó en un psicólogo

Pía Shaw contó que comenzó una particular terapia con un psicólogo especialista en tránsito y manejo para poder abordar sus temores a la hora de conducir un auto. Fue durante la última emisión de Los Ángeles de la Mañana, cuando la periodista manifestó que ya puede ir a trabajar en su vehículo propio y que todo fue gracias a la ayuda del experto en salud mental.

Todo comenzó a raíz de la noticia del choque que protagonizó Cinthia Fernández. En ese contexto y tras desarrollar el tema, la ex integrante de Informados contó detalles sobre su avance en materia de manejo.

"Aprovecho el momento automovilístico para decir algo", comenzó a relatar la comunicadora. Y continuó: "Ya salí en auto, ¡lo logró LAM! Porque yo tenía toda una fobia y no manejaba". Sorprendido, Ángel de Brito preguntó: "Pero, ¿por qué, no manejabas?”. "Claro, tenía auto, todo, pero no me animaba a manejar", respondió Shaw.

"¿Aprendiste a manejar para venir acá?", continuó el periodista. "Claro, para venir a LAM. En los dos meses que no trabajé", sostuvo, que además afirmó que disponía del uso su vehículo desde hace largo tiempo.

"¿Y qué te dijo el psicólogo de autos? ¿Cómo te saca el miedo?", preguntó de Brito. "Y bueno, trabajamos sobre lo que me pasaba. Vas trabajando sobre cómo sentís frente al volante", explicó la exparticipante de Infama.

"Pero, ¿cómo hacías? ¿Tiene un auto él y vos te sentabas al lado?", consultó Yanina Latorre. "Yo tenía auto nuevo y no lo usaba. Andaba con él al lado y él me iba diciendo `bueno, vas bien`, `vas mejorando` con cada movimiento vas viendo", detalló.

En este comtexto, el exjurado del Bailando le preguntó a su compañera: "¿Tenías fobia a manejar?". "No. Yo me subía, pero después como que no terminaba de agarrarle… no sé. No era miedo, tampoco ataque de pánico, simplemente no me salía… y bueno, me tomaba un taxi", afirmó.

"¿Hoy viniste con el auto?", le consultaron sus colegas panelistas. A lo que la angelita respondió de forma negativa alegando que llovía. "Entonces, ese psicólogo no sirve, cambialo", sentenció el conductor del ciclo.