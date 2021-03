Antonio Laje le pegó al gobierno tras la aparición de Maia

La feliz noticia de la aparición con vida de Maia Beloso, la nena de 7 años que había desaparecido el pasado fin de semana de Villa Lugano, tuvo gran repercusión en los medios nacionales. En este sentido, Antonio Laje hizo un fuerte descargo contra el sistema político, con especial hincapié hacia Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la editorial en su programa Buenos días América, declaró: "Esto que fue cadena nacional hace dos días es básicamente porque desapareció en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay municipios con cámaras y se le pudo dar exposición mediática. Si no entendemos esto, no podemos entender un fenómeno que es la Argentina, y que esto pasa muy seguido y no nos enteramos".

"¿Y si hubiese sido inverso, si desaparecía en Luján y venía a Buenos Aires? ¿Cómo creen que hubiese sido la repercusión mediática?", preguntó el periodista de América TV.

"Maia no tiene escolaridad y eso te demuestra la realidad de la Argentina", señaló Laje, y luego agregó: "Hay 316 mil chicos indigentes, no pueden comer lo básico, y después tenés entre el 52 o 57% , dependiendo si tomás el INDEC o la UCA, que de 17 años para abajo están en la pobreza".

"¿Dónde está el Estado? Contame dónde está. Nos hablan los políticos del sistema presente, los subsidios. ¿Dónde m... está el Estado acá? Una chiquita de 7 años sin escolarizar con una madre drogadicta viviendo en una carpa, y al lado de un comedor para asegurarse al menos un alimento", continuó el conductor.

"El Estado tiene que servir para sacar a estos chicos de donde están y darles un futuro. No para pagar organizaciones sociales y punteros, para que después aparezcan un millón de mangos en una camioneta del Movimiento Evita. El Estado no tiene que estar para charla con Juan Grabois", enfatizó Laje para finalizar.