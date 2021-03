La respuesta sin filtro de Antonio Laje tras ser insultado al aire

Antonio Laje estaba leyendo mensajes en en vivo en su programa Buenos días América, y se encontró con un insulto hacia su persona que provocó un contundente respuesta de su parte.

El periodista de América se encontraba junto con su compañera, María Belén Ludueña, leyendo las opiniones en Telegram de su audiencia sobre la nafta y los comentarios que estos hacían sobre los aumentos. Leyendo la pantalla del estudio, el conductor se encontró con un mensaje muy particular. "'Laje sorete'". Está bien, son opiniones, chicos, son opiniones. Qué sé yo, no tengo ningún problema", respondió el periodista.

"Igual la gente no tiene que escribir eso", comentó Ludueña para echar paños fríos a lo sucedido, pero a partir de allí Antonio puso un tono de voz más serio y se dirigió directamente hacia la persona que le escribió ese improperio. "Yo doy la cara y me la banco todos los días. No como vos que lo escribís detrás de un mensaje anónimo", expresó Laje indignado.

"Tal cual. Para mí no hay que darle entidad", acotó la periodista, y el conductor agregó: "No me preocupa realmente".

"Lo que siempre digo es que si no te gusta lo que digo, primero no tenés que verme, con lo cual esto es un contrasentido. Porque me estás mirando, escribiendo e insultando. Decí lo que pienses pero sin insultar", lanzó el piloto de avión antes de volver al tema de la nafta y mientras el musicalizador ponía Ordinary Love de U2 para cortar la tensión.